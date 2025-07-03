Известная польская студия отменила сразу две видеоигры
- Techland отменила разработку двух неанонсированных видеоигр из-за финансовых трудностей, потерпев дефицит в 25 миллионов долларов в 2023 году и 37,3 миллиона долларов в 2024 году.
- Компания запустила разработку новой игры и анонсировала, что следующим релизом в серии Dying Light станет игра The Beast, которая выйдет 22 августа 2025 года.
После финансового отчета, стало известно, что именитой польской студии пришлось остановить разработку сразу двух видеоигр. Как это повлияет на будущее популярной серии – читайте в материале.
Techland стремительно теряет деньги, что обусловило изменение планов компании, информирует 24 Канал со ссылкой на Pulz Biznesu.
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Экстренное изменение планов
Techland – польская студия, созданная еще в 1991 году, которая сделала себе имя созданием двух популярных франшиз Call of Juarez и Dying Light.
Последняя игра студии – Dying Light 2: Stay Human была выпущена в 2022 году и не получила того успеха, на который рассчитывали ее создатели. С тех пор компания не выпускала новых проектов, что привело к определённым проблемам.
Из финансового отчета о деятельности компании стало известно, что в 2023 году Techland зафиксировала дефицит в 25 миллионов долларов, а в 2024 еще 37,3 миллиона долларов.
Кроме того, в документах также сообщается, что компания отменила два неанонсированных проекта.
Хотя детали этих видеоигр неизвестны, считается что одной из них была фэнтезийная экшн-RPG с открытым миром, что должна была дать старт новой франшизе студии.
В отчете также уточняется, что Techland запустили разработку новой игры, которая заменит две отмененные.
Что же до серии Dying Light, то следующим релизом Techland станет The Beast – полноценная игра, которая изначально планировалась как DLC. Проект выйдет уже 22 августа 2025 года на ПК, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и Xbox Series X|S.