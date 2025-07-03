Известная польская студия отменила сразу две видеоигры

После финансового отчета, стало известно, что именитой польской студии пришлось остановить разработку сразу двух видеоигр. Как это повлияет на будущее популярной серии – читайте в материале.

Techland стремительно теряет деньги, что обусловило изменение планов компании, информирует 24 Канал со ссылкой на Pulz Biznesu.

Интересно The Witcher 4 сохранит ценную особенность, за которую мы все так любим третью часть

Экстренное изменение планов

Techland – польская студия, созданная еще в 1991 году, которая сделала себе имя созданием двух популярных франшиз Call of Juarez и Dying Light.

Последняя игра студии – Dying Light 2: Stay Human была выпущена в 2022 году и не получила того успеха, на который рассчитывали ее создатели. С тех пор компания не выпускала новых проектов, что привело к определённым проблемам.

Из финансового отчета о деятельности компании стало известно, что в 2023 году Techland зафиксировала дефицит в 25 миллионов долларов, а в 2024 еще 37,3 миллиона долларов.

Кроме того, в документах также сообщается, что компания отменила два неанонсированных проекта.

Хотя детали этих видеоигр неизвестны, считается что одной из них была фэнтезийная экшн-RPG с открытым миром, что должна была дать старт новой франшизе студии.

В отчете также уточняется, что Techland запустили разработку новой игры, которая заменит две отмененные.

Что же до серии Dying Light, то следующим релизом Techland станет The Beast – полноценная игра, которая изначально планировалась как DLC. Проект выйдет уже 22 августа 2025 года на ПК, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и Xbox Series X|S.