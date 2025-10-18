Следующий инди-хит: в Steam набирает популярность игра BALL x PIT
- Игра BALL x PIT, которая сочетает элементы "арканоидов" и "rougelite", приобретает популярность в Steam с более 22 тысячами одновременных игроков.
- За первый день после релиза игра продалась тиражом более 100 тысяч копий, получив 96% положительных рецензий на платформе.
Судьбу хитовых инди-видеоигр вроде Vampire Survivors или Megabonk имеет все шансы повторить интересный проект BALL x PIT, который уже приобретает популярность в Steam.
Смесь "арканоидов" и "rougelite" покоряет игроков, сообщает 24 Канал.
Следующая "инди-бомба"?
В последние годы все чаще становятся истории успеха проектов от соло-разработчиков.
От Stardew Valley до Vampire Survivors – качественные инди-игры показывают, что для того чтобы увлечь геймеров не нужны гигантские бюджеты. В частности, советуем вам также обратить внимание на 5 инди-видеоигр 2025 года, в которых есть украинская локализация.
Следующим большим хитом в Steam вполне может стать BALL x PIT, одновременное количество игроков которой уже перевалило за 22 тысячи человек, по данным SteamDB.
В этом фэнтезийном мире геймеров ждет задача отстроить город Боллбилон, попутно спускаясь все ниже в пропасть.
Более 70 уникальных зданий, которые игроки смогут построить в новом городке предоставят различные бонусы и откроют новых героев, улучшения и другие полезные ресурсы, которые помогут в путешествии.
Во время самих забегов можно использовать до 60 случайных шариков, каждый из которых имеет собственные свойства и характеристики.
Трейлер игры – смотрите видео
За первый день после релиза игра продалась тиражом в более 100 тысяч копий, о чем сообщил сам разработчик Кенни Сан на странице BALL x PIT в X.
96% рецензий на игру в Steam являются положительными, а геймеры отмечают, что проект затягивает так же как уже упомянутая Vampire Survivors.
