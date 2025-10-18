Наступний інді-хіт: у Steam набуває популярності гра BALL x PIT
- Гра BALL x PIT, яка поєднує елементи "арканоїдів" та "rougelite", набуває популярності у Steam з понад 22 тисячами одночасних гравців.
- За перший день після релізу гра продалася накладом у понад 100 тисяч копій, отримавши 96% схвальних рецензій на платформі.
Долю хітових інді-відеоігор штибу Vampire Survivors чи Megabonk має всі шанси повторити цікавий проєкт BALL x PIT, який вже набуває популярності у Steam.
Наступна "інді-бомба"?
Останніми роками все частішими стають історії успіху проєктів від соло-розробників.
Від Stardew Valley до Vampire Survivors – якісні інді-ігри показують, що для того аби захопити геймерів не потрібні гігантські бюджети. Зокрема, радимо вам також звернути увагу на 5 інді-відеоігор 2025 року, в яких є українська локалізація.
Наступним великим хітом у Steam цілком може стати BALL x PIT, одночасна кількість гравців якої вже перевалила за 22 тисячі осіб, за даними SteamDB.
У цьому фентезійному світі на геймерів чекає завдання відбудувати місто Боллбілон, попутно спускаючись все нижче у прірву.
Понад 70 унікальних будівель, які гравці зможуть збудувати у новому містечку нададуть різні бонуси та відкриватимуть нових героїв, покращення й інші корисні ресурси, які допоможуть у подорожі.
Під час самих забігів можна використовувати до 60 випадкових кульок, кожна з яких має власні властивості та характеристики.
Трейлер гри – дивіться відео
За перший день після релізу гра продалася накладом у понад 100 тисяч копій, про що повідомив сам розробник Кенні Сан на сторінці BALL x PIT у X.
96% рецензій на гру в Steam є схвальними, а геймери зазначають, що проєкт затягує так само як вже згадана Vampire Survivors.
