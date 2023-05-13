Сеть покорил трейлер шутера MOUSE, сочетающий визуальный стиль Cuphead с геймплеем DOOM

В сети появился трейлер, показывающий демо версию инди-игры MOUSE, объединившей в себе уникальный визуальный стиль анимации 60-х с зажигательным геймплеем шутеров вроде DOOM. Интересное видео – в материале.

Инди-сцена славится своим креативным подходом и нестандартными решениями, и шутер MOUSE имеет все шансы стать новым хитом от независимых разработчиков. 24 Канал.

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Тизер-трейлер, демонстрирующий очень ранние кадры игрового процесса интересного проекта Mouse, появился на официальном YouTube-канале разработчиков игры Fumi Games и мгновенно стал вирусным.

С первого взгляда становится очевидно, что создатели проекта черпают вдохновение из визуального стиля Cuphead и классики анимации, которой тот был вдохновлен, как самые старые коротенькие мультики от Looney Tunes.

Однако решение смешать подобный визуал с геймплеем, который выглядит сильно похожим на ранние игры Doom, произвело среди геймеров настоящий фурор.

Трейлер амбициозного проекта: видео

Главный герой бегает по прототипам уровней, соприкасаясь с волнами бандитов вооруженных огнестрельным оружием, и отстреливается от них комбинируя все это со ловкими движениями.

Ролик очень пришелся по вкусу пользователям твиттера, где сотни геймеров заявили, что уже добавили игру в желаемое и просят разработчиков не забрасывать проект, как это часто бывает с независимыми студиями.