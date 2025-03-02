Стало известно когда на PS5 появится один из лучших эксклюзивов Xbox 2024 года
В сети появилась информация, которая указывает на месяц релиза Indiana Jones and the Great Circle на PlayStation 5 и это произойдет быстрее, чем все ожидали.
Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames стала одним из лучших "эксклюзивов" Xbox, заставив владельцев PlayStation серьезно завидовать геймерам с консолями от Microsoft и ПК, информирует 24 Канал со ссылкой на The Verge.
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Быстрее, чем ожидалось
В Майкрософт уже неоднократно подтверждали, что проект рано или поздно появится на PS5, даже сообщали, что это произойдет уже в этом году, но все же не высказывали никакой конкретики.
Вместе с тем в сети всплывали слухи о "весеннем" релизе игры, а теперь журналист Том Уоррен из издания The Verge заявил, что знает точный месяц когда хитовая приключенческая игра авторства MachineGames посетит консоль Sony.
По его информации, пользователи PlayStation 5 смогут пережить новейшее приключение легендарного профессора археологии уже в апреле 2025 года.
Трейлер игры – смотрите видео
Интересно, что если эти слухи окажутся правдивыми, то получится так, что на PS5 два месяца подряд будут появляться эксклюзивы Xbox, ведь 4 марта на консоли Sony впервые в истории появится легендарный гоночный симулятор Forza Horizon 5.