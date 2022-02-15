В Индии запретили игру с ежедневным онлайном в 40 миллионов геймеров: в чем причина

Хитовая мобильная игра Garena Free Fire теперь под запретом в Индии, как и еще более 50 тайтлов. Чем вызвано такое серьезное решение индийского правительства – узнайте в материале.

Garena Free Fire – одна из популярнейших киберспортивных дисциплин и мобильных игр в мире. Однако не удивляйтесь, если вы о ней не слышали, ведь основными ее рынками являются Азия и Южная Америка.

К теме В Китае на государственном уровне запретили ЛГБТ и женственных мужских персонажей в видеоиграх

В общем, этот проект можно назвать клоном другой, более известной на наших просторах игры – PUBG Mobile. Авторы последней даже подали в суд на разработчиков из 111dots Studio.

Однако на этом проблемы "Гарены" не закончились. Игру официально запретили в Индии, где она была безумно популярной, а ежедневный онлайн игроков составлял около 40 миллионов пользователей.

Garena Free Fire была самой популярной киберспортивной дисциплиной в Индии.

Трейлер Garena Free Fire



Кроме нее, 14 февраля правительство Индии запретило еще 53 программы китайских компаний из App Store и Google Play.

Причина такого решения в том, что эти приложения собирали данные о гражданах Индии и передавали информацию "за пределы страны". Следовательно, в правительстве решили, что они "могут представлять угрозу национальной безопасности" и лучшим решением будет их полный запрет.

Локеш Суджи, директор Федерации киберспорта Индии и вице-президент Азиатской федерации киберспорта (AESF), прокомментировал это событие для портала esportsinsider. По его словам, такое решение "стало громом с ясного неба для индийского киберспортивного сообщества", а особенно для профессиональных индийских киберспортсменов в дисциплине.

Однако, по мнению чиновника, это станет стимулом для отечественных разработчиков заполнить нишу, что возникнет "играми на основе индийского духа и культуры".

Мы полностью поддерживаем это решение и будем полностью поддерживать любые такие решения, принятые нашим правительством, когда речь идет о защите национальной целостности и безопасности, – добавил Суджи.

При этом издатель Free Fire базируется в Сингапуре, поэтому непонятно, как он вписывается в волну запретов, нацеленных на программы с китайскими корнями. Однако это действительно непоправимый удар по киберспортивной экосистеме Индии и рискует навсегда изменить ее структуру уже в ближайшем будущем.