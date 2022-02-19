Инсайдер рассказал о загадочном анонсе Capcom и разработке игры Dragon Age 4

В сети появилась интересная информация о разработке видеоигры Dragon Age 4 и таинственном анонсе Capcom. А поделился ею известный журналист и инсайдер Джефф Грабб.

Известный журналист Джефф Грабб во время своего подкаста "GrubbSnax" поделился двумя интересными инсайдами. Его информация сразу же заинтересовала поклонников видеоигр, поэтому сейчас они активно обсуждают ее в сети.

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Dragon Age 4

Согласно данным инсайдера, релиз видеоигры должен состояться в конце 2023 или в начале 2024 года. Журналист отметил, что сейчас Dragon Age 4 находится в очень хорошей форме, а ее разработчики из Bioware достигают всех поставленных целей в намеченные сроки.

Также Джефф Грабб рассказал, что студия не планирует браться за переиздание старых частей в стиле Mass Effect Legendary Edition. Дело в том, что они не так тесно связаны между собой, а также еще и создавались на разных игровых движках.

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Загадочный анонс Capcom

Напомним, что в начале этой недели Capcom запустила страницу, на которой можно увидеть только табло с обратным отсчетом. Добавим, что завершится он уже в понедельник, в 8 часов утра по киевскому времени. Поклонники сразу же предположили, что таким образом компания готовит геймеров к определенному анонсу. По мнению большинства, разработчики планируют представить ремейк Resident Evil 4 или дополнения для Resident Evil Village.

Правда, согласно информации Джеффа Грабба, в понедельник компания Capcom официально анонсирует видеоигру Street Fighter VI. Добавим, что игра уже некоторое время находится в разработке, а на ее релиз или анонс в 2022 году стоит рассчитывать. Дело в том, что в этом году эта очень популярная серия отмечает свое 35-летие.

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