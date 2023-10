Все геймеры затаили дыхание в ожидании окончания октября, ведь многочисленные слухи утверждают что разработчики вот-вот анонсируют долгожданную GTA 6.

Однако, проверенный игровой инсайдер, известный на форумах посвященных играм Rockstar под ником Tez2, имеет известие, способное несколько затмить эту радостную новость для пользователей ПК.

По словам Tez2, лишь год назад он был оптимистично настроен на выход GTA 6 на ПК в тот же день, когда она выйдет на консолях, но все изменилось.

Версия для ПК более глючнаz, чем версии для консолей. Rockstar не хотят, чтобы в самой ожидаемой игре на ПК вышла ситуация как с Star Wars Jedi Survivor или The Last of Us Part 1, - отметил геймер.

Интересно, что в свое время GTA 5 также сперва появилась на консолях, в то время как версию для ПК пришлось ждать более 2 лет.

Я слышал из разных источников, что разработчики ожидают выпуска GTA 6 на ПК несколько позже после того, как они сообщили, что нужно больше времени. Надеюсь, это задержка на несколько месяцев, – сообщил инсайдер.

В любом случае, надеемся, нам не придется долго ждать анонса GTA 6, пусть даже версия для ПК немного отстает от графика.