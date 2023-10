Усі геймери затамували подих в очікуванні закінчення жовтня, адже численні чутки стверджують що розробники от-от анонсують довгоочікувану GTA 6.

Однак, перевірений ігровий інсайдер, відомий на форумах присвячених іграм Rockstar під ніком Tez2, має звістку, яка здатна дещо затьмарити цю радісну новину для користувачів ПК.

За словами Tez2, лише рік тому він був налаштований оптимістично щодо виходу GTA 6 на ПК того самого дня, коли вона вийде на консолях, але все змінилося.

Версія для ПК більш глючна, ніж версії для консолей. Rockstar не хочуть аби у найочікуванішій грі на ПК вийшла ситуація як з Star Wars Jedi Survivor чи The Last of Us Part 1, – зазначив геймер.

Цікаво, що свого часу GTA 5 також спершу з’явилася на консолях, у той час, як версію для ПК довелося чекати більш ніж 2 роки.

Я чув з різних джерел, що розробники очікують випуску GTA 6 на ПК дещо пізніше після того, як вони повідомили, що потрібно більше часу. Сподіваюся, це затримка на кілька місяців, – повідомив інсайдер.

У будь-якому випадку, сподіваємося, нам не доведеться довго чекати анонсу GTA 6, нехай навіть версія для ПК трохи відстає від графіка.