Этот инсайдер достаточно популярен, правда, прежде всего в киноиндустрии. MyTimeToShineHello обычно специализируется на истоках по фильмам Marvel и DC.

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Двум культовым играм готовят продолжение

Инсайдер поделился своей информацией о подготовке новых игр студиями Rockstar Games и Avalanche Software. Речь о продолжении уже культовых игр Red Dead Redemtion и Hogwarts Legacy.

Первая франшиза известна еще с 2004 года. За это время уже вышло 4 основных игры серии. Hogwarts Legacy, рассказывающая о мире Гарри Поттера, вышла только в начале 2023 года. Впрочем, игра сразу же начала восхищать расположение миллионов поклонников во всем мире.

По RDR 3 еще возможны какие-то сомнения, хотя и она, вероятно, когда-нибудь выйдет. А вот продолжение Hogwarts Legacy – неизбежно. Первая часть стала одной из самых успешных игр в 2023 году и заработала более миллиарда долларов.

Ни один издатель не откажется заработать много денег, а из Hogwarts Legacy 2 это можно сделать практически гарантированно. А если разработчики смогут исправить проблемы оригинала, среди которых побочные квесты и оптимизация, новая часть получит все шансы повторить успех предыдущей.