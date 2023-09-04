Цей інсайдер доволі популярний, щоправда, передовсім в кіноіндустрії. MyTimeToShineHello зазвичай спеціалізується на витоках щодо фільмів Marvel і DC.

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Двом культовим іграм готують продовження

Інсайдер поділився своєю інформацією про підготовку нових ігор студіями Rockstar Games та Avalanche Software. Мова про продовження вже культових ігор Red Dead Redemtion та Hogwarts Legacy.

Перша франшиза відома ще з 2004 року. За цей час вже вийшло 4 основних гри серії. Натомість Hogwarts Legacy, яка розповідає про світ Гаррі Поттера, вийшла лише на початку 2023 року. Втім, гра одразу ж почала захоплювати прихильність мільйонів шанувальників у всьому світі.

Щодо RDR 3 ще можливі якісь сумніви, хоча і вона, ймовірно, коли-небудь вийде. Натомість продовження Hogwarts Legacy – неминуче. Перша частина стала однією з найуспішніших ігор 2023 року й заробила понад мільярд доларів.

Жоден видавець не відмовиться заробити багато грошей, а з Hogwarts Legacy 2 це можна зробити практично гарантовано. А якщо розробники зможуть виправити проблеми оригіналу, серед яких побічні квести та оптимізація, то нова частина отримає всі шанси повторити успіх попередньої.