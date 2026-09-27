Разработчики Marvel’s Wolverine устранили главный недостаток игры в новом патче

Студия Insomniac Games выпустила новое обновление для экшена Marvel’s Wolverine, которое позволяет отключить функцию "гиперопеки", которая чрезвычайно раздражала игроков.

Разработчики наконец-то учли пожелания геймеров, предоставив возможность отключить надоедливую механику, сообщает сайт Insomniac.

Insomniac наконец-то дала игрокам свободу действий

Новый патч версии 1.001.006 позволяет игрокам самостоятельно настраивать интерфейс и отключать отдельные элементы чутья супергероя.

Отныне в меню настроек можно отключить следы запаха от бутылок виски, звуковые подсказки для ящиков с материалами и отображение корней, ведущих к "кошмарным дверям".

В то же время разработчики оставили сюжетно важные подсказки интуиции активными, чтобы игроки не теряли основную нить повествования.

Трейлер игры: смотрите видео

Студия пошла на такой шаг после последовательной критики со стороны игрового сообщества.

После релиза 15 сентября 2026 года фанаты обвинили игру в чрезмерном "ведении за руку". Особенно досталось механике следования за запахом, которая указывала путь ко всем тайникам и предметам.

В линейном экшене это лишало игроков ощущения исследования и самостоятельного поиска.

До и после: смотрите видео

Comparativa del nuevo update de Marvel Wolverine para desactivar los rastros de olor de botella de whisky, pistas de audio de Caja de Materiales y raíces de Puerta de Pesadilla. pic.twitter.com/YlA0LLYf8q – LOCON GAMER (@LOCONGAMER01) September 26, 2026

Сначала разработчики лишь уменьшили яркость следов, однако сообщество требовало возможности полного отключения этих элементов.

Несмотря на противоречивые отзывы на старте, игра демонстрирует высокие финансовые результаты. По оценкам аналитика Риса Эллиота из компании Alinea Analytics, выручка Marvel’s Wolverine уже достигла около 130 миллионов долларов.