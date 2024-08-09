IEM Cologne 2024: все результаты первого дня масштабного турнира в Кельне

Прошел первый день чемпионата Intel Extreme Masters Cologne 2024 в Германии. В первом туре высшей сетки этапа Play-In состоялось восемь поединков между командами, которые не смогли попасть в групповой этап напрямую. Какие же результаты получили команды?

Каким был первый день

Старт турнира оказался несколько неутешительным по сравнению с прошлым годом: по некоторым показателям зрительская аудитория упала на 20-40%. Несмотря на это ожидается, что с выходом на сцену лучших команд вовлеченность аудитории значительно возрастет. Первый день IEM Cologne 2024 отметился высоким уровнем конкуренции, за исключением некоторых случаев.

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Формат IEM 2024 похож на предыдущие годы. Команды разделены на две группы на основе мирового рейтинга ESL – более успешные команды попадают непосредственно в групповой этап, тогда как другие должны сначала пройти стадию Play-In.

В этом году ключевым изменением стало то, что матчи первого раунда Play-In играются по принципу best-of-three, а не best-of-one. Как результат, в первый день было проведено лишь восемь игр, тогда как на IEM Кельн 2023 их было десять.

Среди заметных результатов первого дня – победа Eternal Fire над командой Team Falcons и неожиданное поражение Heroic от MIBR. Ни одна команда еще не выбыла, а такие фавориты, как нидерландская Team Liquid и Complexity Gaming из США, сохраняют хорошие шансы на прохождение в групповой этап.

Все результаты

Список всех результатов первого игрового дня Intel Extreme Masters Cologne 2024:

Complexity Gaming против ALTERNATE aTTaX – 2:0

Eternal Fire против Team Falcons – 2:1

Heroic против MIBR – 1:2

3DMAX против 9z Team – 0:2

FURIA Esports против Imperial Esports – 2:1

paiN Gaming против Team Liquid – 0:2

FlyQuest против BIG – 1:2

SAW против The MongolZ – 2:1

Напомним, Intel Extreme Masters Cologne 2024 проходит с 7 по 18 августа. 24 команды со всего мира борются за призовой фонд в размере 1 000 000 долларов, а победитель получит главный приз в размере 400 000 долларов и приглашение на такие турниры, как IEM Katowice 2025 и BLAST Premier: World Final 2024.