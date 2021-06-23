Весело, но без баланса: инсайдер поделился информацией о секретном режиме в Battlefield 2042

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился новой информацией о Battlefield 2042. Его последняя запись посвящена двум режимам, которые разработчики планируют показать только в следующем месяце.

Несколько недель назад студия DICE представила новую часть в очень популярной серии Battlefield. Геймерам уже показали несколько трейлеров, геймплей, а также рассказали немало интересных деталей. Правда, разработчики так и не поделились информацией о новых режимах игры.

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Такой своеобразный недостаток попытался исправить известный инсайдер Том Хендерсон, который уже неоднократно "сливал" правдивую информацию о Battlefield 2042. Правда, на этот раз он отметил, что его проверенные источники не смогли подтвердить или опровергнуть эту "утечку". Также Том добавил, что эту информацию получил из достаточно нестандартного источника.

Для начала стоит напомнить, что всего в игре будет три режима: "All-Out Warfare", "Hazard Zone" и секретный. На своем ютуб-канале Том поделился информацией о двух последних. Итак, инсайдер отметил, что режим "Hazard Zone" рассчитан на 100 игроков, а также на большое количество ботов. Интересно, что геймплейно он будет напоминать игру Escape from Tarkov, а в будущем его можно будет легко превратить в королевскую битву (при необходимости).

А вот секретный режим получил название "BattleHub". В этом режиме будут доступны карты, оружие и техника из предыдущих частей. Например, на одном поле боя смогут сойтись танки времен Второй мировой войны, а также их современные "родственники". Инсайдер отметил, что разработчики хотят создать режим, в котором игроки смогут весело проводить время. Интересно, что ради этого они готовы даже пожертвовать балансом. Также он добавил, что в этом режиме появятся и различные нововведения (карты на 128 игроков и система специалистов), потому что он создан на игровом движке Battlefield 2042.

Напоследок стоит отметить, что полноценный анонс новых режимов должен состояться в рамках конференции EA Play Live, которая запланирована на 22 июля. А релиз Battlefield 2042 состоится уже 22 октября на PC (Steam, EGS и Origin), PlayStation и Xbox.

Последняя информация о Battlefield 2042 от Тома Хендерсона​ – видео