Обе истории сосредоточены вокруг темы зомби-апокалипсиса. Так что Рик Граймс в мире The Last of Us выглядит как у себя дома.

Рик Граймс в The Last of Us

Сообщество модификаторов The Last of Us на ПК еще не огромно, но результаты пока говорят о многообещающем будущем игры. Один из модов One Last of Us даже добавляет Артура Моргана из Red Dead Redemption 2.

Пока многие моды просто заменяют Джоэле главными героями других игр. Персонажи The Last of Us являются самыми важными во всей игре, поэтому есть смысл, что они остаются в центре внимания моддеров.

Несмотря на то, что игра все еще нова для ПК, модификационная сцена The Last of Us имеет большой потенциал, и будет интересно посмотреть, насколько креативной она станет в будущем.

Теперь один из поклонников заменил Джоэла шерифом Риком Граймсом из истории The Walking Dead. Поклонник продемонстрировал кат-сцену с участием шерифа и Элли.

Мод не заменяет голос Джоэла, однако озвучка двух героев довольно похожа. Так что если особо не придираться, такая замена выглядит довольно правдоподобно.