Naughty Dog выпустила неожиданное обновление для The Last of Us Part 2 Remastered, которое обеспечит геймерам невиданный до этого вариант прохождения проекта, сообщает 24 Канал.

Хронология событий восстановлена

Оригинальная The Last of Us Part 2, вышедшая в 2020 году, предлагала геймерам нелинейный формат повествования, "прыгающий" временными отрезками. Такой подход заслужил немало как критики, так и похвалы.

И вот, неожиданное обновление для ремастера проекта, добавляет в него новый режим под названием "Chronological Experience" (хронологический опыт, – ред.).

Трейлер ремастера – смотрите видео

По словам разработчиков, он призван предоставить игрокам совершенно новый способ прочувствовать историю TLOU 2.

Доступный как на PS5, так и на ПК, режим реструктуризирует сюжетную линию игры так, чтобы события разворачивались по их хронологической последовательности.

Таким образом геймеры должны получить более четкое понимание того как пути Элли и Эбби постоянно пересекаются. Кроме того, игроки смогут получить новые трофеи за прохождение игры в этом режиме.

Chronological Experience является классной причиной вернуться и еще раз пережить события проекта, пока будут продолжаться съемки 3 сезона сериальной адаптации, которую недавно оставил создатель игры Нил Дракманн.