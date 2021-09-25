Несколько недель назад мы рассказывали об энтузиасте, который перенес на игровой движок Unreal Engine 5 локацию из первой части BioShock (2007 год). Порадовать всех поклонников этой серии решил и главный герой этой истории, правда, на шутер от первого лица его игра не очень похожа.

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Итак, разработчик с никнеймом Thomas Brush показал, как могла бы выглядеть 2D-версия игры BioShock. Он уже успел воссоздать в таком стиле протагониста, оружие, врагов, а также некоторые локации. На представленном видео можно увидеть место падения авиалайнера, маяк, а также часть подводного города. То есть энтузиаст создал те локации, которые главный герой посещает на старте видеоигры. Интересно, что путешествие на батискафе к подводному городу он сделал в стиле игры Flappy Bird. Также известно, что для создания такой версии BioShock этот разработчик использовал игровой движок Unity.

Стоит отметить, что такая версия этой видеоигры очень необычно выглядит. В целом в энтузиаста получился достаточно стильный платформер, который может понравиться не только поклонникам серии BioShock. Правда, выкладывать в открытый доступ свою видеоигру разработчик не собирается, а также пока неизвестно, планирует ли он продолжать работу над ней. Напоследок стоит отметить, что результатом этой работы он поделился на своем ютуб-канале. Пользователям сети такая версия этой видеоигры очень понравилась, а запись разработчика уже собрала почти 200 тысяч просмотров и немало положительных отзывов.

Как выглядит игра Bioshock с 2D-графикой: видео