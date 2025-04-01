Главный конкурент The Sims стал игрой №1 в Steam уже через 40 минут после запуска

Мир симуляторов жизни получил новую звезду. Игра inZOI, стремящаяся конкурировать с легендарной серией The Sims, вышла в раннем доступе и мгновенно стала сенсацией.

Всего за 40 минут после запуска игра возглавила мировой рейтинг продаж Steam, демонстрируя невероятный ажиотаж вокруг нее. Между тем окончательная дата запуска еще неизвестна, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Большой успех

inZOI еще до выхода в ранний доступ заняла первое место в глобальном списке желаний Steam, что свидетельствует об огромном интересе игроков, которым давно надоели The Sims 4. Создатели контента со всего мира активно освещали игру, демонстрируя ее возможности и особенности, когда разработчики выпустили отдельную программу для создания персонажа. Весь интернет был завален видео и скриншотами, которые демонстрировали совершенно новый уровень графики, который на несколько поколений опережает главного конкурента.

Сейчас inZOI доступна в Steam по цене 1 199 гривен и имеет "очень положительные" отзывы. Разработчики обещают бесплатные обновления и DLC еще до момента полноценного релиза игры.

На момент написания этого материала inZOI несколько потеряла позиции по количеству покупок, но все еще находится достаточно высоко –, уступая традиционному лидеру Counter-Strike 2 и новинке Schedule I, которая предлагает игрокам превратиться в производителя нелегальных наркотиков.

Перед запуском раннего доступа игроки также получили возможность ознакомиться с демоверсией inZOI, которая позволяет опробовать не только редактор персонажей, но и режим строительства. Однако после официального запуска раннего доступа, демоверсия была закрыта.

inZOI также имеет большую популярность на платформе Twitch, где она заняла пятое место в категории "Игры" по состоянию на 27 марта. Ожидается, что с выходом полноценного релиза популярность игры будет только расти.

Уникальные возможности

inZOI предлагает игрокам более 250 вариантов кастомизации, 400 "ментальных элементов", а также чрезвычайно широкий и гибкий набор инструментов для творчества, работающих на основе генеративного ИИ.

Например, игроки смогут генерировать уникальные текстуры для нарядов персонажей и различных предметов интерьера на основе текстового описания, а также выбирать из огромного количества встроенных вариантов.

Они также могут создавать 3D-объекты из введенных изображений, которые можно использовать как украшения интерьера или аксессуары.

Можно добавлять характерные движения своим персонажам с помощью видео.

Кроме того, действия и мысли персонажей контролируются с помощью технологии sLM (пока непонятно, как это будет работать, но это тоже ИИ), что делает взаимодействие более увлекательным и интуитивно понятным.

Игра разработана на движке Unreal Engine 5, что требует относительно высоких системных характеристик. Минимальные требования предусматривают 12 гигабайт оперативной памяти и 6 гигабайт видеопамяти (видеокарта не старше NVIDIA RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT). Чтобы насладиться максимальным уровнем графики, вам придется раскошелиться на 16 гигабайт оперативной памяти и видеокарту NVIDIA RTX 3070 (8 гигабайт) или AMD Radeon RX 6800 XT (16 гигабайт).