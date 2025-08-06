Сюжет рассказывает о девушке Эмили, которая пытается найти своего бесследно пропавшего отца, как отмечается на странице игры в Steam. Все улики приводят ее на заброшенное судно посреди океана, в аномальной зоне Бермудского треугольника, однако исследовать корабль спокойно не получится, ведь на нем живет опасный монстр, который начинает охоту на незваную гостью, рассказывает 24 Канал.

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Кроме монстра, героиня попадает во временную петлю, которую необходимо разорвать. Также на ее пути попадутся 13 таинственных дверей, которые придется открыть.

По словам разработчиков, единственный способ выжить – оставаться незамеченным. Игрокам нужно будет красться на корабле, использовать свои навыки и окружение, чтобы перехитрить чудовище. При этом враг будет адаптироваться к действиям игрока и становиться умнее.

Трейлер Ire A Prologue – смотрите видео:

Релиз Ire: A Prologue запланирован на 28 октября для ПК в Steam и Epic Games Store. Украинская локализация пока не подтверждена.

Тем временем другой хоррор – Silent Hill f получит режим "Новая игра +". Разработчики также добавят уникальный контент, который будет доступен сразу на релизе.