Nvidia продемонстрировала, какими могут быть игры с искусственным интеллектом

Американская компания Nvidia представила технологию ACE for Games для разработки неигровых персонажей с использованием искусственного интеллекта. Эта технология сделает NPC более живыми.

Свежая разработка поможет в обучении неигровым персонажам свободному общению с игроком, автоматическому распознаванию языка, а также превращению текста в язык.

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Искусственный интеллект в играх

Посредством использования генеративного искусственного интеллекта персонажи смогут поддерживать свободный диалог с героем.

Для наглядной демонстрации Nvidia совместно с ИИ-стартапом Convai показала демоверсию, работающую на Unreal Engine 5. В ней NPC, владелец азиатской столовой, взаимодействует с игроком, отвечая на вопросы голосом и давая реалистичные ответы, соответствующие истории персонажа.

Искусственный интеллект в играх: смотрите видео

Как отметили представители Nvidia, технология работает с несколькими персонажами одновременно. Можно даже заставить неигровых персонажей разговаривать друг с другом.

Пока нет информации о том, насколько технология искусственного интеллекта близка к ее использованию в полноценных играх.