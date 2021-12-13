Использовал более 1300 модов: блогер захотел вывести на новый уровень графику в Skyrim

Блогер запустил игру TES V: Skyrim в 8K на флагманской видеокарте GeForce RTX 3090. А также использовал более 1300 разнообразных модификаций для ее осовременивания.

Релиз видеоигры The Elder Scrolls V: Skyrim состоялся еще в ноябре 2011 года, поэтому ее графика уже давно не соответствует современным стандартам. Правда, игровая индустрия может предложить методы, с помощью которых можно исправить такой своеобразный недостаток.

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Воспользоваться ими решил известный блогер с ютуб-канала Digital Dreams, который специализируется на демонстрации самых реалистичных версий различных видеоигр. Стоит отметить, что ранее он уже брался за осовременивание игры TES V: Skyrim, правда, кажется, на этот раз он захотел превзойти все свои предыдущие попытки.

Дело в том, что в этой работе блогер использовал более 1300 различных модификаций для этой игры. А также он смог сымитировать эффект трассировки лучей с помощью собственного пресета под названием "ReShade Beyond all limits". Стоит добавить, что информацию обо всех использованных в работе модах можно найти в описании этого видео.

Саму же видеоигру он запустил с разрешением 8K на флагманской видеокарте GeForce RTX 3090, а также выставил максимально возможные настройки графики. Стоит отметить, что пользователям сети его работа понравилась, а в целом эта запись уже собрала почти 90 тысяч просмотров и немало положительных отзывов.

По мнению геймеров, энтузиаст очень хорошо поработал, а такая обновленная версия Skyrim действительно выглядит хорошо. Правда, понятно, что вряд ли можно говорить о полноценном реализме в случае столь старой игры. Также можно заметить, что из-за такого огромного количества установленных модификаций иногда проседает частота кадров (FPS).

Как выглядит TES V: Skyrim с таким количеством модов: видео