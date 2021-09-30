Исследование назвало самый ненавистный видеоигровой бренд в мире: карта результатов по странам

Аналитики портала Rave Reviews решили выяснить какой именно видеоигровой бренд геймеры со всего мира ненавидят больше всего. Результаты – в материале.

Часто в сети мы видим жалобы геймеров на конкретных издателей или разработчиков, которые, так или иначе, разочаровывают их ожидания или просто чем-то нервируют. Однако до сих пор мы могли только догадываться какая же из крупных видеоигровых компаний, может "похвастаться" самым большим количеством негативного отношения.

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Точки над "і" расставила команда аналитиков портала Rave Reviews. В рамках исследования работники сайта выбрали ведущие компании видеоигровой отрасли, исходя из того, как часто люди искали информацию о них в Google. Затем они использовали сайт SentiStrength для анализа эмоциональной окраски постов в твиттере, а затем рассчитали процентное соотношение негативных сообщений о компании для разных стран мира.

SentiStrength – сервис, позволяющий с помощью искусственного интеллекта, который учится на миллионах фрагментов текста, определить, является ли сообщение положительным, отрицательным или нейтральным.

Бесспорным лидером по количеству ненависти со стороны игроков оказалась французская компания Ubisoft. По полученным данным, авторы серии Assassin's Creed доминируют в области неприязни геймеров в 23 странах из исследованных. Особенно много негатива компания вызывает в Европе, а больше всего в Австрии, где показатель ненависти достиг 93,33%.

Карта ненависти к видеоигровым компаниям / изображение Rave Reviews

Второе место на эшафоте заняла японская корпорация Capcom. "Родители" таких популярных проектов как Resident Evil и Street Fighter, вызывают ненависть у большинства игроков сразу из девяти стран. Не угодили японцы даже пуэрториканцам. Наибольшую же неприязнь компания вызывает в Малайзии – 73,17%.

Тройку "призеров" замкнула Game Freak – студия, в основном отвечает за игры франшизы Pokemon. Ее полностью разгромили жители таких стран как Канада, США, Великобритания и Австралия. Интересно, что обычно дружелюбные канадцы, 100% негативного мнения об этих разработчиках.

Хотя Ubisoft и стали лидерами в этом исследовании, его результат трудно считать достаточно объективным из-за странной методологии и отсутствия массы стран, среди которых оказалась и Украина. Однако, оно все же в определенной степени дает нам представление о том, какие настроения царят среди геймеров из разных уголков мира.