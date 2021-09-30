Исследование назвало самый ненавистный видеоигровой бренд в мире: карта результатов по странам
Источник:Rave Reviews
Аналитики портала Rave Reviews решили выяснить какой именно видеоигровой бренд геймеры со всего мира ненавидят больше всего. Результаты – в материале.
Часто в сети мы видим жалобы геймеров на конкретных издателей или разработчиков, которые, так или иначе, разочаровывают их ожидания или просто чем-то нервируют. Однако до сих пор мы могли только догадываться какая же из крупных видеоигровых компаний, может "похвастаться" самым большим количеством негативного отношения.
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Точки над "і" расставила команда аналитиков портала Rave Reviews. В рамках исследования работники сайта выбрали ведущие компании видеоигровой отрасли, исходя из того, как часто люди искали информацию о них в Google. Затем они использовали сайт SentiStrength для анализа эмоциональной окраски постов в твиттере, а затем рассчитали процентное соотношение негативных сообщений о компании для разных стран мира.
Бесспорным лидером по количеству ненависти со стороны игроков оказалась французская компания Ubisoft. По полученным данным, авторы серии Assassin's Creed доминируют в области неприязни геймеров в 23 странах из исследованных. Особенно много негатива компания вызывает в Европе, а больше всего в Австрии, где показатель ненависти достиг 93,33%.
Карта ненависти к видеоигровым компаниям / изображение Rave Reviews
Второе место на эшафоте заняла японская корпорация Capcom. "Родители" таких популярных проектов как Resident Evil и Street Fighter, вызывают ненависть у большинства игроков сразу из девяти стран. Не угодили японцы даже пуэрториканцам. Наибольшую же неприязнь компания вызывает в Малайзии – 73,17%.
Тройку "призеров" замкнула Game Freak – студия, в основном отвечает за игры франшизы Pokemon. Ее полностью разгромили жители таких стран как Канада, США, Великобритания и Австралия. Интересно, что обычно дружелюбные канадцы, 100% негативного мнения об этих разработчиках.
Хотя Ubisoft и стали лидерами в этом исследовании, его результат трудно считать достаточно объективным из-за странной методологии и отсутствия массы стран, среди которых оказалась и Украина. Однако, оно все же в определенной степени дает нам представление о том, какие настроения царят среди геймеров из разных уголков мира.