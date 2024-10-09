Невероятный подвиг – геймер с завязанными глазами прошел Super Mario 64 за рекордное время

Известный спидранер Super Mario 64 совершил невероятное достижение, пройдя культовую Super Mario 64 за рекордно короткое время с завязанными глазами.

Скоростные прохождения видеоигр давно стали отдельным видом киберспорта, в котором геймеры соревнуются офлайн, но делятся результатами с широкой общественностью.

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Рекорд, который вряд ли превзойдут

Известный спидранер и рекордсмен Книги рекордов Гиннеса под ником Bubzia обновил собственное лучшее время по "слепому" прохождению культовой игры Super Mario 64 в категории "16 звезд".

Энтузиаст прошел проект за 19 минут 43 секунды.

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Для этого ему понадобилось огромное количество времени и усилий. Рекордный забег геймер выложил на собственном YouTube-канале.

Удивительный рекорд в SM64 – смотрите видео

После 10 месяцев неутомимого гринда, 118 дней/трансляций тренировок, забегов и многого другого, самая амбициозная цель в SM64 с завязанными глазами наконец была достигнута,

– резюмировал Bubzia в описании ролика.

Геймер сказал, что гордится собой и публикой, которая поддерживала его все то время, что он посвятил своему свершению. Однако, при этом геймер считает, что нет предела совершенству.

Время все еще можно улучшить, и, возможно, когда-то я вернусь к этому,

– сказал рекордсмен.

Сомневаемся, что в мире найдется еще один смельчак, который посвятит столько времени Super Mario 64, чтобы побить этот удивительный рекорд, поэтому пока Bubzia может быть спокойным.