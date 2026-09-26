Как появился Волт-бой – главный талисман вселенной видеоигры Fallout

Как разработчики Fallout придумали улыбающегося Волт-боя, ставшего символом франшизы, и при чем здесь Монополия – все подробно рассказал легендарный разработчик Тим Кейн.

Улыбающийся белокурый парень в желто-синем комбинезоне Vault-Tec давно известен поклонникам видеоигр, но мало кто знает, что этот знаменитый талисман появилось не в результате продуманного маркетинга, а как вынужденное решение технической проблемы сложных настольных ролевых систем, рассказал Тим Кейн на своем YouTube-канале.

Как родилась легенда

Разработчики начинали создавать первую часть Fallout на базе ролевой системы для настольных игр GURPS от компании Steve Jackson Games.

Из-за этого будущая игра имела огромное количество характеристик, навыков, преимуществ и недостатков – в общей сложности почти две сотни отдельных параметров. Для каждого элемента разработчикам приходилось рисовать отдельный значок для интерфейса.

Создав более сотни таких иконок, разработчики заметили, что игроки путаются и не могут быстро понять их значение. Ситуацию усугубил то, что руководитель проекта, сам Тим Кейн, недавно вернувшийся в Obsidian, начал терять способность различать цвета, поэтому иконки должны были отличаться и по форме, а не только по цвету.

Блестящий выход из тупика нашел арт-директор Леонард Боярский. Он предложил заменить абстрактные значки карикатурными рисунками персонажа, который выполняет соответствующее действие или олицетворяет конкретную черту.

Источником вдохновения для Боярского стал усатый богач Дядя Пеннибегс из настольной игры "Монополия". Боярский сделал первые наброски по своей идее, после чего художник Джордж Олмонд скорректировал пропорции головы и прическу персонажа. Финальную работу по рисованию сотен карточек взял на себя 2D-художник Трамелл Рэй Айзек. Именно он изобразил персонажа во всех возможных ситуациях для игрового интерфейса, инструкции пользователя и вступительного ролика.

Весь рассказ от Кейна: смотрите видео

Однако на этом проблемы разработчиков не закончились.

Создатель настольной системы GURPS Стив Джексон считал, что юмористический талисман полностью разрушает мрачную атмосферу постапокалипсиса Fallout. В конце концов, он поставил студии ультиматум – немедленно удалить Волт-боя из игры, если они хотят использовать его детище.

Однако Interplay Productions удалось отстоять свое видение. Разработчики отказались выполнять требования и расторгли контракт со Steve Jackson Games.

Всего за две недели команда создала SPECIAL, сохранив персонажа в игре и получив собственную ролевую систему, которая сейчас служит образцом для многих проектов.