Создатель The Last of Us намекнул на бурное будущее для серии
- Нил Драккман намекнул на возможное продолжение истории The Last of Us, поделившись старыми эскизами игры.
- Фанаты считают, что его сообщение может свидетельствовать о новом проекте во вселенной TLOU.
Один из главных создателей франшизы The Last of Us показал ранние концепт-арты видеоигры и намекнул на бурное будущее известной серии.
Казалось бы сейчас все внимание Нила Драккмана должно быть сконцентрировано на Intergalactic: Heretic Prophecy, впрочем известный разработчик заинтриговал фанатов TLOU, сообщает 24 Канал.
The Last of Us не закончена?
С момента релиза первой игры в 2013 году, The Last of Us стала одной из самых известных франшиз SONY, покинув пределы индустрии и получив достаточно успешную экранизацию.
Главным создателем проекта является Нил Драккман, который сейчас работает над следующей игрой студии Naughty Dog – Intergalactic: Heretic Prophecy.
Однако, похоже на то, что на истории The Last of Us не стоит ставить точку.
В своем Instagram Драккман поделился интересной находкой, попавшей ему в руки во время уборки в гараже.
Наткнулся на свои оригинальные эскизы 2003 года для питчинга игры о мужчине, его суррогатной дочери и их путешествии через разбитую Америку. Это было безумное путешествие. Благодарен за каждую его часть, особенно за те несколько остановок, оставшихся на дороге впереди,
– написал разработчик.
Подобная формулировка заинтриговала геймеров. Многие считают, что речь идет только об остальных эпизодах сериала, но есть и те, кто считает, что за словами Драккмана может скрываться несколько больше.
В частности, как сообщает Insider Gaming, еще в мае 2025 года разработчик подтвердил существование "секретной игры" студии.
Возможно, ней как раз является новый проект во вселенной TLOU.
Кто такой Нил Драккман?
Нил Дракман заслужил себе славу как креативный директор и сценарист серий The Last of Us и Uncharted.
Он является сопрезидентом студии Naughty Dog, а также шоуранером и продюсером сериала по мотивам The Last of Us от HBO.
Следующей игрой разработчика будет космическое приключение Intergalactic: Heretic Prophecy.