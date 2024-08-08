В Германии выпустят книгу об истории киберспорта

Немецкая киберспортивная организация Berlin International Gaming (BIG) и аудиторская фирма PwC совместно выпустят книгу о киберспорте. Она будет иметь более 100 страниц и расскажет аудитории о различных аспектах рынка.

Как это будет

Некоторые из тем, которые обсуждаются в тексте, включают историю киберспорта, текущее развитие и прогнозы на будущее. Кроме того, речь идет о таких темах, как "киберспортивная зима", брендинг и производство, медиаландшафт и профессионализация киберспортивной индустрии.

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Согласно пресс-релизу, в книге будут упомянуты не только команды, но и отдельные персоналии, сделавшие вклад в развитие киберспорта:

Ральф Райхерт, генеральный директор Esports World Cup Foundation.

Анна Баншбах, директор по киберспорту Team Vitality.

Арвин Фаллах Ширази, соучредитель и генеральный директор Shikenso.

Ульрих Шульце, вице-президент по игровым экосистемам ESL FACEIT Group.

Германия, которая считается центром европейского киберспорта, уже много лет подряд принимает ряд международных киберспортивных событий. В 2024 году страна будет принимать Apex ALGS Split 2 Playoffs 2024 (Мангейм) и финал сезона LEC 2024 (Мюнхен). Ранее в этом году в стране состоялся первый чемпионат мира по футболу среди профессионалов. Кроме того, в Кельне только что начался Intel Extreme Masters Cologne 2024, чемпионат по Counter-Strike 2.

Немецкое подразделение PwC также не является новичком в анализе киберспортивной индустрии: ранее компания публиковала исследования киберспорта в 2019 и 2020 годах. Между тем BIG является основным игроком на немецкой киберспортивной сцене с момента своего создания в 2017 году. Сейчас организация имеет соревновательные списки в League of Legends, Counter-Strike 2, Fortnite и Tekken.

У нас с PwC была общая идея и общая цель: создать центральную информационную платформу для немецкого киберспорта в глобальном контексте,

– говорит Даниэль Финклер, генеральный директор BIG.

Издание не только осветит впечатляющее развитие киберспорта за последние десятилетия, но и "предложит ценную информацию и многогранные перспективы от ключевых личностей, свидетелей и первопроходцев индустрии", говорят компании.