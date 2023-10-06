Историк Assassin's Creed Mirage раскрыл забавные подробности о мыле в игре

Новая игра Assassin's Creed Mirage просто переполнена историческими элементами. Одна маленькая, но довольно забавная деталь касается обычного мыла.

Действительно, воспроизвести людей, языки и историю Багдада в Assassin's Creed Mirage – действительно трудная задача, учитывая, как мало времени было у Ubisoft. И некоторые игры Assassin's Creed все еще имеют известные ориентиры сегодня, которые позволяют историкам и разработчикам Ubisoft легче воспроизвести их.

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Забавная деталь о мыле

Историк Рафаэль Вейланд вспомнил, что разработчики Ubisoft, пытаясь создать средневековый Багдад, иногда имели странные вопросы, которые ему никогда раньше не задавали. Это привело ко многим исследованиям и некоторым обоснованным и интересным предположениям.

Один из таких вопросов заключался в том, как люди того времени подметали перед своим домом, а другой – знает ли он что-нибудь интересное относительно ароматических линий, связанных с рынком мыла. Гигиена и мыло – это, очевидно, важные вещи, но точно не то, о чем большинство людей подумают, когда дело касается истории.

Забавно, что торговцы мылом иногда изготовляли из мыла бруски, немного похожие на пирожные. Иногда они говорили путешественникам и иностранцам, что это торт. Это зашло настолько далеко, что люди тоже подхватили это и начали делать пирожные, похожие на кусок мыла. Представьте, что вы только что начали пытаться умыться, а на самом деле это торт,

– рассказал Рафаэль Вейланд.

После такой интересной и забавной находки создатели Assassin's Creed Mirage просто не могли не перешутить это в игре. Историк признается, что ему очень нравится находить схожие факты и исследовать их.