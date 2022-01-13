Из виртуального болида в реальный: профессиональный киберспортсмен стал пилотом Формулы 2

Профессиональный киберспортсмен в дисциплине Formula 1 Джем Белюкбаши пошел на повышение и подписал контракт с настоящей гоночной командой. Детальнее в материале.

Очередное подтверждение тому, что киберспорт не стоит недооценивать, появилось совсем недавно, когда коллектив из Чехии подписал перспективного гонщика, который до этого славился своими виртуальными свершениями.

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Турецкий гонщик Джем Белюкбаши заявил о себе в мире киберспорта в 2017 году, заняв пятое место в виртуальной серии Формулы-1 под флагами Торо Россо. После этого успеха геймер присоединился к известной организации G2 Esports, но там у него не сложилось.

На протяжении 2018-20 годов Джем активно участвовал в различных турнирах, однако везде выступал откровенно ниже собственных способностей.

С течением времени он понял, что не желает больше томиться за виртуальным рулем и в 2021 году стал гонщиком Формулы 3 чемпионата Азии, где показал неплохие результаты, заинтересовав чешскую команду Charouz Racing System.

Вскоре Джем Белюкбаши стал первым киберспортсменом, так близко подобравшимся к Формуле 1, подписав профессиональный контракт в серии ниже рангом.

Если бы я никогда не был в F1 Esports, у меня никогда не было бы возможности сесть в настоящую машину – я бы не был там, где я сейчас, – рассказывает счастливый гонщик.

Также Белюкбаши поведал, что очень горд тем, что он первый кибератлет которому удалось попасть к реальным профессионалам и надеется, что это послужит вдохновением всем геймерам и киберспортсменам, мечтающим о подобном пути.

Это может дать людям надежду. Если люди увидят, что кто-то может это сделать, они поверят, что тоже могут это сделать… Если я могу перейти от F1 Esports к FIA Formula 2, я думаю, что каждый сможет, – добавил Джем.

Теперь юношу ожидают 14 гонок сезона Формулы-2 в таких крупных городах как Барселона, Абу-Даби и Монте-Карло. Надеемся, что Белюкбаши достойно выступит и не опозорит геймерское сообщество.