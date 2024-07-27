Сломанных геймпадов станет больше: в EA FC 25 геймеров будут ждать два противоречивых нововведения

Новая часть футбольного симулятора от EA Sports EA FC 25 внедрит две новые функции, от которых у геймеров точно будут возникать приступы праведного гнева.

Релиз EA FC 25 привычно планируется в начале осени, а это означает, что EA Sports начинают рассказывать чем на этот раз будет удивлять геймеров их очередной футбольный симулятор, сообщает Games 24.

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Тактические фолы и "косплей на Джерарда" будут ломать геймпады игроков EA FC 25

Последний трейлер игрового процесса будущей новинки хвастался перед зрителями усовершенствованной системой искусственного интеллекта, увеличенным количеством анимаций, новыми финтами и другим, но геймерам больше всего запомнилось совсем не это.

Геймплейный трейлер – посмотрите видео

EA FC 25 добавит возможность совершать умышленные, тактические нарушения правил, за которые игрок гарантированно будет получать желтую карточку.

Эта функция станет полезной в срыве опасных контратак и других игровых эпизодах, а поклонники виртуального футбола уже предсказывают, что кроме этого она также станет причиной не одного разбитого геймпада.

Новая функция в EA FC 25 – смотреть видео

Другим нововведением станет то, что при неудачной передаче ваш игрок может поскользнуться, точь-в-точь как легендарный Стивен Джеррард в злосчастном матче против Ньюкасла, известном каждому поклоннику Английской Премьер-лиги.

"Особые" передачи в EA FC 25 – просмотрите ролик

Хотя обычно любые нововведения в футсимах от EA вызывают у геймеров лишь позитив, в этот раз сообщество поделилось на два лагеря.

Один – привычно радуется новым механикам, а участники другого указывают, что EA FC 24 имела столько проблем, что лучше бы разработчики занимались их исправлением, а не добавляли совсем необязательные функции.

Кто окажется правым, увидим осенью, когда все желающие геймеры смогут выйти на зеленые газоны EA FC 25.