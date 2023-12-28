Взлом данных Rockstar раскрыл вырезанные концовки GTA 5

Недавний взлом данных студии Rockstar обнародовал огромное количество информации, включая краткий обзор альтернативных концовок для GTA 5, которые были вырезаны из финальной версии игры.

Масштабная утечка данных в результате взлома Rockstar в 2022 году раскрыла информацию о будущей GTA 6, а совсем недавно хакеры обнародовали немало секретов о других неизданных проектах студии.

Достойно внимания PIN-UP Foundation помог более 15 тысяч украинцев

Была среди них и информация о GTA 5, рассекретившая альтернативные концовки игры, вырезанные из финальной версии проекта.

В конце GTA 5 у одного из героев игры Франклина есть три варианта: убить Тревора, Майкла или выбрать "Deathwish". Интересно, что последний вариант считается каноническим, и в нем все трое героев выступают единым фронтом в кинематографической перестрелке.

Вырезанные концовки глобально не меняли планов разработчиков, но делали смерти персонажей более причудливыми. Например, Тревора ждала заморозка в жидком азоте, а затем Майкл разбил бы замороженные останки сообщника деревянным брусом.

Если бы игрок выбрал покончить с Майклом, то Франклин бы сбросил того с крыши небоскреба прямо на лопасти полицейского вертолета.

Подробностей о том, какой была альтернатива "Deathwish" немного, но стало известно, что в этой концовке Франклина в качестве игрового персонажа мог сменить Ламар.