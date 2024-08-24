Известны самые популярные карты Counter-Strike 2 среди киберспортсменов

Среди карт, которые есть в киберспортивном пуле определились лидеры и аутсайдеры по количеству сыгранных матчей. Какая карта оказалась самой популярной среди киберспортсменов – узнайте в материале.

На киберспортивной арене Counter-Strike 2 существует пул из 7 карт, доступных для игры на официальных матчах, но не все они имеют одинаковую популярность среди профессиональных игроков, информирует Games 24.

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Какие карты в фаворе кибератлетов

Благодаря статистике портала HLTV у нас есть возможность взглянуть на рейтинг использования соревновательных карт и определить среди них самую популярную и ту, в которую было сыграно меньше всего матчей за последние 3 месяца.

Оказывается, что на первом месте здесь расположилась одна из самых молодых карт, появившаяся еще в CS:GO в декабре 2020 года – Ancient. Всего за указанный период времени на ней было проведено 996 официальных матчей (на момент написания материала).

Интересно, что Ancient почти догнала еще одна "молодая" карта – Anubis, на которых киберспортсмены провели 934 встречи.

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Относительно наименее популярной, то это звание, без явных конкурентов, завоевала себе единственная двухуровневая карта в игре – Vertigo. На ней за последние 3 месяца было сыграно всего лишь 351 поединок.

Самые популярные карты в CS 2 на профессиональной сцене в течение последних 3 месяцев / Скриншот с hltv

Интересно, как эти данные повлияют на планы Valve относительно дальнейших изменений перечня соревновательных карт и увидят ли фанаты игры возвращение культовых Cache и Train, которых так ожидают не только они, но и киберспортсмены.