Буквально несколько дней назад в сети появилась информация о том, когда может появиться игра Payday 3. Теперь эту дату официально подтвердили разработчики, сообщает 24 Канал.

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Дата релиза Payday 3

Шведский разработчик Overkill Software до сих пор преимущественно молчал об игре, работая в тени, чтобы подготовить ее к выпуску. Теперь новые трейлер и информация подогреют интерес к Payday 3.

В ходе Xbox Games Showcase создатели подтвердили, что Payday 3 появится на Xbox Game Pass в первый день выпуска, то есть 21 сентября 2023 года.

Трейлер игры Payday 3: смотрите видео

В последнее время Microsoft получает много игр с первого дня для Xbox Game Pass, и Payday 3 – еще одна интересная игра, которую следует добавить в список. После столь длительного времени без игры в серии это отличная новость, что геймеры смогут играть в нее уже скоро.