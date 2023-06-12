Буквально декілька днів тому в мережі з'явилася інформація про те, коли може вийти гра Payday 3. Тепер цю дату офіційно підтвердили розробники, повідомляє 24 Канал.

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Дата релізу Payday 3

Шведський розробник Overkill Software досі переважно мовчав про гру, працюючи в тіні, щоб підготувати її до випуску. Тож тепер нові трейлер та інформація підігріють інтерес до Payday 3.

Під час Xbox Games Showcase творці підтвердили, що Payday 3 з'явиться на Xbox Game Pass у перший день випуску, тобто 21 вересня 2023 року.

Трейлер гри Payday 3: дивіться відео

Останнім часом Microsoft отримує багато ігор з першого дня для Xbox Game Pass, і Payday 3 – ще одна цікава гра, яке варто додати до списку. Після такого тривалого часу без гри в серії це чудова новина, що геймери зможуть грати в неї вже доволі скоро.