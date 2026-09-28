Авторка одного из самых известных квестов The Witcher 3 возвращается в CDPR: что она будет создавать

Сценаристка Каролина Стахира, создавшая один из самых известных квестов в истории видеоигр, официально вернулась в студию CD Projekt Red. После десяти лет работы над другими проектами специалистка вновь будет разрабатывать сюжеты для польской компании.

Возвращение легенды после длительного перерыва

Пользователи социальных сетей заметили, что Каролина Стахира незаметно обновила свой профиль в профессиональной сети LinkedIn в августе. Она указала новую должность эксперта-сценариста в CD Projekt Red. До этого разработчица с февраля по июль работала со студией в качестве внештатной консультантки, пишет TheGamer.

Каролина Стахира обрела мировую славу благодаря своей работе над игрой The Witcher 3: Wild Hunt, вышедшей в мае 2015 года. Именно она написала знаменитую и эмоционально сложную сюжетную линию Кровавого Барона.

Кроме того, сценаристка разработала сюжетный дизайн и диалоги для более чем 40 различных квестов.

Она также активно работала над большими дополнениями Hearts of Stone и Blood and Wine, в частности над ключевыми миссиями Whatsoever Man Soweth и La Cage Au Fou.

Ее вклад в игру включает создание основной сюжетной линии, побочных заданий, диалогов, описаний персонажей и монстров, а также игровых книг, писем и записей в дневнике.

Несмотря на огромный успех игры, в 2016 году специалистка решила покинуть компанию и перейти в студию Techland. Там она занимала должности ведущего нарративного дизайнера и нарративного директора, работая над неанонсированным новым фэнтезийным проектом.

Над какими проектами будет работать сценаристка

На данный момент компания CD Projekt Red не разглашает, над каким именно проектом приступила Каролина Стахира. Однако разработчики сейчас одновременно занимаются несколькими масштабными играми. Среди них – новая часть The Witcher 4, ремейк самой первой игры серии The Witcher, а также продолжение футуристического экшена Cyberpunk 2077. Всего в составе польской студии сейчас работают 117 ветеранов, которые в свое время создавали третью часть приключений Геральта.

Несмотря на то, что официального подтверждения ее участия в The Witcher 4 пока нет, поклонники надеются вновь увидеть ее фирменный стиль в будущей истории.