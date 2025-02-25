Разработка Star Wars Eclipse активно продолжается, а 2024 год стал самым успешным в истории Quantic Dream

Генеральный директор французской студии Quantic Dream, которая принадлежит китайской компании NetEase, Гийом де Фондомьер прокомментировал ситуацию вокруг изменений в бизнес-стратегии NetEase в публикации на LinkedIn.

Ранее стало известно, что NetEase пересматривает свои международные инвестиции, сокращая расходы и уменьшая поддержку более десятка студий за пределами Китая, что ставит под угрозу их будущее, сообщает 24 Канал. Однако, по словам Фондомьера, Quantic Dream эти изменения не коснулись.

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Мы глубоко расстроены из-за сокращения и закрытия студий в рамках NetEase, но хотим заверить, что наши студии в Париже и Монреале работают в штатном режиме,

– отметил он.

Разработка Star Wars Eclipse продвигается по плану

Фондомьер заявил, что проекты Quantic Dream "активно разрабатываются" и "продвигаются в соответствии с планом". Хотя он не назвал конкретных игр, известно, что студия работает над нелинейным приключенческим боевиком Star Wars Eclipse.

По словам руководителя, 2024 год стал самым успешным в финансовой истории студии, что связано с "выдающимися результатами" предыдущих проектов. В частности, продажи Detroit: Become Human достигли 11 миллионов копий, из которых 2 миллиона было продано только за последний год.

Что известно о Star Wars Eclipse

События Star Wars Eclipse будут разворачиваться в эпоху Республики – "золотой век" джедаев, за несколько сотен лет до появления Энакина Скайуокера. Разработчики ранее уверяли, что эта игра не будет просто "перекрашенной" версией Detroit: Become Human.

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Игру анонсировали на The Game Awards 2021, однако с тех пор она не получила ни одной новой официальной презентации. Осенью 2023 года Quantic Dream подтвердила, что Star Wars Eclipse "все еще в разработке", однако дата выхода остается неизвестной.