Известные локации Сан-Франциско в сравнении с их изображением в Horizon Forbidden West: фото

События Horizon Forbidden West будут развиваться в альтернативной реальности настоящего мира, поэтому в игре присутствует ряд известных объектов, которые были заботливо воспроизведены и стилизованы разработчиками в игре. Фото сравнение в материале.

Недавнее геймплейное видео Horizon Forbidden West подарило поклонникам возможность подробнее взглянуть на будущую игру, предлагая примерно пятнадцать минут погружения в мир амбициозного проекта. В видео можно было заметить, что многие объекты из реального мира, а именно из американского мегаполиса Сан-Франциско, получили свою версию в игре, поэтому мы решили сравнить реальные фото сооружений с их игровыми аналогами.

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Под руку разработчиков попали такие известные объекты "Фриско" как: Ломбард-стрит, Дворец изящных искусств, Ферри-билдинг, Городская ратуша, "пирамида" Трансамерика и легендарный мост Золотые ворота.

Золотые ворота в реальности и в Horizon​

Несмотря на то, что высокие арки моста Золотые ворота заросли лианами и другой растительностью, его достаточно легко идентифицировать, ведь его черты все еще легко узнают даже те, кто видел сооружение всего несколько раз и только на фото. Другие здания подверглись подобной стилизации и обросли густой растительностью.

Здание Трансамерика в реальности и в Horizon

Городская ратуша в реальности и в Horizon

Больше всего досталось зданию городского порта и Дворцу изящных искусств, которые почти полностью оказались под водой.

Порт Сан-Франциско в реальности и в Horizon

Сан-Францисский Дворец изящных искусств в реальности и в Horizon

Также до неузнаваемости в игре изменилась и Ломбард-стрит, однако ее "извилины" все же довольно быстро вызывают ассоциации с реальным аналогом.

Известная Ломбард-стрит в реальности и в Horizon

Изображенные в видео места вряд ли все уцелевшие памятники виртуального Сан-Франциско, поэтому геймерам, видимо, следует ожидать еще больше знакомых мест, когда Horizon Forbidden West наконец выйдет. Такие достопримечательности, как Алькатрас, Юнион-сквер и многие другие, вероятно, также будут представлены в проекте Guerrilla Games, так все, что остается геймерам – ожидать релиз.