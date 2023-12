HowLongToBeat назвал самые длинные видеоигры 2023 года

Портал HowLongToBeat опубликовал интересную статистику, которая показала на прохождение каких проектов, выпущенных в 2023 году, у геймеров в среднем ушло больше всего времени. Подробности – в материале.

Сайт HowLongToBeat продолжает делиться интересной статистикой за 2023 год и после списков "наиболее завершенных" и "самых заброшенных" видеоигр портал рассказал о самых длинных проектах года.

В своем рейтинге портал не учитывал "бесконечные" игры, а в целом в списке можно увидеть четкую доминацию жанра RPG, что не удивительно.

Итак, первое место по самой длительной продолжительности прохождения заняла Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на завершение которой геймерам понадобилось в среднем 110 часов.

Второе место заняла лучшая игра 2023 по версии TGA и metacritic – Baldur's Gate 3 с показателем в 105 часов.

Тройку лидеров закрыла инди-RPG Octopath Traveler 2 с результатом чуть более 80 часов.

10 самых длинных игр 2023 года / Фото HowLongToBeat