2023 год принес геймерам немало качественных видеоигр, лучшие из которых заслуженно получили свои награды на TGA 2023.

Портал HowLongToBeat, занимающийся сбором разнообразной игровой статистики, уже публиковал рейтинг видеоигр, которые геймеры чаще всего бросали, так и не пройдя их до конца.

Теперь, сайт обрадовал сообщество обратным списком, обнародовав рейтинг проектов, которые больше всего пользователей прошли вплоть до финальных титров, а может быть, даже не один раз.

Первую позицию здесь довольно неожиданно заняла самая популярная игра 2023 года по версии Google – Hogwarts Legacy.

Серебро досталось эксклюзиву с Nintendo Switch – Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, а замкнул тройку призеров ремейк Resident Evil 4.

Полный рейтинг / Фото HowLongToBeat

Среди других проектов, приятно видеть в списке инди-хит Hi-Fi Rush, что стал приятной неожиданностью для любителей ритм-игр.