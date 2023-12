2023 рік приніс геймерам чимало якісних відеоігор, найкращі з яких заслужено отримали свої нагороди на TGA 2023.

Портал HowLongToBeat, який займається збором різноманітної ігрової статистики, уже публікував рейтинг відеоігор, які геймери найчастіше закидали, так і не пройшовши їх до кінця.

Тепер, сайт втішив спільноту зворотним списком, оприлюднивши рейтинг проєктів, які найбільше користувачів пройшли аж до фінальних титрів, а, можливо, навіть не один раз.

Першу позицію тут доволі неочікувано посіла найпопулярніша гра 2023 року за версією Google – Hogwarts Legacy.

Срібло дісталося ексклюзиву з Nintendo Switch – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, а замкнув трійку призерів ремейк Resident Evil 4.

Повний рейтинг / Фото HowLongToBeat

Серед інших проєктів, приємно бачити у списку інді-хіт Hi-Fi Rush, яка стала приємною несподіванкою для усіх поціновувачів ритм-ігор.