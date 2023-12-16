Сайт HowLongToBeat акумулює різноманітну ігрову статистику і щорічно публікує цікавий рейтинг, що показує які ігри більшість геймерів так і не змогли пройти до кінця.

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Отож, у 2023 році проєктом завершення якого далося геймерам найважче став провальний шутер Redfall, до титрів якого не дісталися 18.6% гравців, які бодай раз запустили гру.

На другому місці з показником у 15.9% розмістилася стратегія Minecraft Legends, а трійку "призерів" закрила Forza Motosport, до кінця якої не "доїхали" 14.6% гравців.

Серед інших цікавих учасників цієї "покинутої" десятки приємно бачити російсько-кіпріотську гру Atomic Heart, закинути проходження якої стало розуму 8.3% геймерів, які його для чогось розпочали.

10 ігор, які найбільше закидали у 2023 році / Фото HowLongToBeat