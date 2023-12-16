Сайт HowLongToBeat аккумулирует разнообразную игровую статистику и ежегодно публикует интересный рейтинг, показывающий какие игры большинство геймеров так и не смогли пройти до конца.

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Итак, в 2023 году проектом завершения которого далось геймерам труднее всего стал провальный шутер Redfall, до титров которого не добрались 18.6% игроков, хоть раз запустивших игру.

На втором месте с показателем в 15.9% разместилась стратегия Minecraft Legends, а тройку "призеров" закрыла Forza Motosport, до конца которой не "доехали" 14.6% игроков.

Среди других интересных участников этой "брошенной" десятки приятно видеть русско-киприотскую игру Atomic Heart, забросить прохождение которой решились 8.3% геймеров, его зачем-то начавших.

Топ брошенных игр в 2023 году / Фото HowLongToBeat