Фанаты GTA уверены, что раскрыли планы Rockstar, из-за их тайной договоренности с модерами

Поклонники франшизы Rockstar считают, что знают причину тайной договоренности студии с создателями масштабной модификации, которую недавно удалили со всех платформ.

Вскоре после своего появления появления, масштабная модификация, что добавляла Либерти-Сити в GTA V, была удалена отовсюду по просьбе Rockstar и это показалось подозрительным фанатам студии, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Что готовят в Rockstar?

Сначала многие подумали, что студия "снесла" модификацию из-за нарушения прав интеллектуальной собственности, однако сами ее авторы удивили комментарием.

Из-за неожиданного внимания, которое привлек наш проект, и после разговора с Rockstar Games мы решили прекратить Liberty City Preservation Project,

– говорилось в их заявлении.

Такая формулировка привлекла внимание фанатов Rockstar, в частности пользователя X под ником Synth Potato, который предположил, что разработчики могут иметь нечто подобное на эту модификацию в собственных планах.

Просто предположение, но это может быть какая-то официальная интеграция этого мода в FiveM,

– считает Synth Potato.

После этого, поклонников GTA было уже не остановить и сеть начала кипеть теориями.

Некоторые, например, считают, что в Rockstar могут вести работу над ремастером или ремейком GTA IV, поэтому модификация и "мешала" разработчикам.

Другие говорят, что студия вполне может использовать этот город как одно из дополнений для GTA 6 или как расширение для будущего многопользовательского режима этого проекта.

Хотя сейчас сложно предположить какое именно будущее ожидает Либерти-Сити во франшизе GTA, но очевидно мы еще увидим этот город в новых проектах Rockstar.