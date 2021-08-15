Сделал это вслепую: известный игрок в CS:GO ликвидировал всю вражескую команду за 3 секунды

Известный игрок в CS:GO с никнеймом GeT_RiGhT стал героем курьезной ситуации. Киберспортсмен смог в одиночку ликвидировать всю вражескую команду за 3 секунды, но самое интересное, что он сделал это вслепую.

Наверное, все поклонники соревновательного Counter-Strike: Global Offensive знают, кто такой Кристофер "GeT_RiGhT" Алесунд. Он долгое время был одним из cамых лучших игроков в CS:GO, но в начале этого года решил покинуть профессиональную сцену. Сейчас он активно стримит на Twitch, а также продолжает радовать интересными хайлайтами своих фанатов.

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Именно на одной из последних трансляций Кристофер и попал в довольно курьезную ситуацию. Он проводил обычный соревновательный матч на карте Dust2, а играл за команду спецвойск. В четвертом раунде швед отправился защищать точку B, которую представители команды террористов попытались занять на старте раунда. Последних не остановил даже дым, который находился в тоннеле. Террористы просто решили ворваться в него, а в целом во время своего выхода они использовали только светошумовые гранаты.

Кристофер занял довольно близкую позицию, а также даже успел заметить и убить первого врага. Правда, дальше он "поймал" несколько светошумовых гранат, а поэтому экран сразу же стал белым. Киберспортсмен сказал, что вообще ничего не видит, но продолжил стрелять и двигаться в сторону. Спустя несколько секунд оказалось, что Кристофер сделал все идеально, потому что он вслепую ликвидировал еще четырех террористов. В целом GeT_RiGhT потратил всего 3 секунды на этот курьезный "эйс". Также можно добавить, что трех врагов он убил выстрелами в голову.

Напоследок стоит отметить, что такой забавный хайлайт понравился не только поклонникам CS:GO (10 тысяч просмотров), но и участникам этого матча. Последние даже успели пошутить о конце матча и "report".

Курьезный хайлайт GeT_RiGhT: видео