Звучит забавно: музыкальная группа записала кавер на выдуманном языке из The Sims – видео

Музыкальная группа Japanese Breakfast записала кавер на свою композицию под названием "Be Sweet". Правда, сделала она это на выдуманном языке из The Sims.

Несколько дней назад компания Electronic Arts анонсировала новое дополнение для видеоигры The Sims 4. На этот раз геймеры покинут пределы города и смогут насладиться жизнью в сельской местности. Релиз этого DLC состоится 22 июля, а поклонникам уже даже показали первый трейлер.

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Интересно, что фанаты обсуждают не только тематику этого дополнения, но и сам трейлер. А если точнее, то его музыкальную составляющую, которая выполнена на известном для поклонников серии языке – симлише. Стоит отметить, что все слова в этом языке выдуманы, а также не имеют никакого смыслового значения. В целом для симлиша более важны такие элементы как ритм, эмоции или каденция.

То есть это набор из звуков, которые сымпровизировали актеры озвучивания. Самое интересное, что даже такую странную речь можно использовать в реальной жизни. Речь идет о выполнении реальных музыкальных композиций на симлише. Стоит отметить, что подобной деятельностью уже занимались многие известные музыканты. Понятно, что в основе опять лежит импровизация, а звучат такие песни, как набор непонятных звуков.

На этот раз компания Electronic Arts обратилась к достаточно известной музыкальной группе Japanese Breakfast. Разработчики этой серии попросили последних записать кавер на их песню "Be Sweet", правда, сделать это нужно было на игровом языке. Стоит отметить, что со своей задачей группа справилась, а новая версия трека хоть и звучит похоже, но различить какие-то слова вряд ли получится. Правда, такая она специфика симлиша.

Оригинальная композиция "Be Sweet"​ – видео

Композиция "Be Sweet" на симлише – видео