Японские пенсионеры учатся играть в видеоигры, чтобы побороть одиночество: уникальная история

В Японии уже несколько лет успешно функционирует специальный видеоигровой клуб, предназначенный исключительно для одиноких пенсионеров. Детальнее в материале.

Одиночество – одна из главных проблем с которыми сталкиваются пожилые люди. Часто нерадивые родственники, забывшие о своих бабушках и дедушках или другие жизненные обстоятельства заставляют пенсионеров сталкиваться с нехваткой элементарного человеческого общения.

Интересно Подумали, что бот: 70-летний геймер получил несправедливую блокировку в World of Warcraft

О необычном игровом клубе

Креативно подошли к разрешению этой ситуации в японском городе Кобе. Там, еще летом 2020 года открыли киберспортивный клуб ISR, предназначенный для пожилых людей.

На днях же портал South China Morning Post выпустил небольшой репортаж о деятельности необычного заведения.

Видео South China Morning Post



Сотрудники ISR бережно проводят для каждого посетителя базовый инструктаж по конкретной игре, которая, кстати, меняется ежемесячно. При этом стараются не давать пожилым геймерам слишком сложные видеоигры.

По словам главы ISR Кодзи Нашимото, первоочередная цель этого клуба – помочь пожилым людям "найти смысл жизни после выхода на пенсию, избежать изоляции и дать им чувство коллектива".

Посещать центр может каждый желающий, при одном условии – нужно быть старше 60 лет. Регистрация в клубе бесплатная, а игровые сессии длятся по 90 минут. После игры геймеры могут пообщаться друг с другом и попить чай или кофе в уютном помещении.

Впечатления посетителей

Кроме руководителя клуба журналисты также пообщались с его постоянными посетителями. В частности, 63-летняя Тамае Хитоми рассказала, что видеоигры помогают ей почувствовать себя помоложе.

Играя, я будто ненадолго возвращаю себе молодость и снова чувствую себя ребенком, – говорит Тамае.

Не менее довольна посещением центра и 70-летняя Юрико Такеда. Пенсионерка говорит, что видеоигры – это отличная тренировка для мозга.

Многие посетители клуба чувствовали себя одинокими и изолированными от внешнего мира после локдаунов. Однако видеоигры помогли им снова почувствовать связь с другими людьми.