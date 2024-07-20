Геймер создал Альберта Эйнштейна в Elden Ring – забавное фото
Источник:Kadence в соцсети X
Один геймер ради шутки решил создать в Elden Ring самого Альберта Эйнштейна. Результат получился настолько удивительным, что набрал более 3,1 миллиона просмотров в сети.
Редактор персонажей в Elden RIng довольно продвинутый и позволяет создать максимально уникального героя.
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Все относительно в Elden Ring
Пользователь соцсети X (бывший твитер) под ником Kadence поделился забавной историей своего опыта игры в проект FromSoftware.
По словам геймера, он хотел просто провести время в игре, но "случайно" потратил 3 часа, пытаясь создать виртуальную версию известного физика Альберта Эйнштейна.
Энтузиаст подкрепил этот рассказ скриншотом с результатом своего труда и сходство поразило пользователей сети.
Эйнштейн в Elden Ring / Фото Kadence
Всего лишь за сутки пост пользователя набрал более 3,1 миллиона просмотров и более 264 тысяч лайков.