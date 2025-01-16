Создатели фильма по вселенной Helldivers 2 рассказали, каких актеров собираются привлечь

Поскольку мы недавно узнали, что Helldivers 2 получит экранизацию, начинает поступать первая информация по этому поводу. Например, всех интересует будущий актерский состав проекта. К счастью, у создателей есть очень хорошие новости.

Что планирует компания

Сразу же отметим, что разработчик игры Helldivers 2, студия Arrowhead, не будет иметь непосредственного и очень большого влияния на экранизацию своего шутера. Однако генеральный директор студии Шамс Джорджани говорит, что они ожидают увидеть в ленте много знаменитостей первой величины, или, как он сам выразился, "из списка А", сообщает 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.

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Мы все надеемся на как можно больше актеров из списка А,

– сказал Джорджани, когда его спросили о том, может ли Крис Пратт исполнить одну из ролей.

Вместе с тем, он намекнул, что фильм покажет нам, как все эти знаменитости "будут немедленно жестоко убиты". Так что, судя по всему, нас ждет весьма серьезная и местами жестокая экранизация, а не веселая прогулка в стиле марвеловских боевиков.

"Хотя мне лично было бы интересно увидеть известного актера, такого как, скажем, Джейкоб Элорди, который бы храбро присоединился к благородному крестовому походу хеллдайверов против зла [...] пока что неизвестно, кто сыграет главную роль в грядущей экранизации", – добавил Шамс Джорджани.

Судя по всему, кастинг вообще еще не начинался. Неизвестно даже, есть ли уже сценарий. Об экранизации объявили в начале года на выставке CES 2025, не сказав, или проект уже находится на этапе производства, или еще не вышел из фазы просто идеи. Sony, которая занимается фильмом, пока не обнародовала никаких подробностей, поэтому фанаты могут представлять Криса Пратта или кого-либо другого в главных ролях.