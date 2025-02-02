Флагманская серия видеоигр Xbox может появиться на PlayStation 5

Утверждается, что трилогия легендарных эксклюзивных игр, которые когда-то считались лицом Xbox может появиться на платформе их главных конкурентов PlayStation 5.

В сети долгое время всплывают слухи о подготовке серии ремастеров оригинальной трилогии шутеров Gears of War, но последняя информация об этом проекте действительно поразила геймеров, информирует 24 Канал.

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Слухи предсказывают сенсационный релиз

Во времена разгара "консольных войн" каждая из платформ жаждала иметь собственную "флагманскую" серию, которая заставляла бы геймеров покупать то ли Xbox, то ли Playstation.

Долгие годы одним из таких проектов для Xbox была франшиза шутеров God of War известная своей зрелищной жестокостью и интересным сюжетом.

Согласно информации ютубера eXtas1s, Microsoft планируют выпустить будущую Gears of War: Trilogy Collection одновременно на Xbox Series X|S, ПК и PS5.

Сообщается, что коллекция будет включать ремастер первых трех игр Gears of War, которые помимо прочего должны поддерживать кросс-платформенную игру.

Реакция на слухи среди фанатов игр была весьма неоднозначной. Преданные фанаты консолей Microsoft возмущены таким шагом, а другие же шутят, что такими темпами Xbox станет "крупнейшим издателем игр на PlayStation".