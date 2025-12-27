Скорость реакции является одним из основных элементов успеха во всех соревновательных шутерах, в том числе и в CS 2. Известный ютубер решил попробовать улучшить собственный показатель с помощью экзоскелета и результат превзошел ожидания, информирует 24 Канал со ссылкой на Sports.ua.

Будущее индустрии – это экзоскелеты для киберспортсменов?

Техноблогер Basically Homeless заработал себе славу на YouTube различными интересными экспериментами и странными изобретениями.

Например, как-то он заставил геймерский ПК летать как дрон, а в другой раз – работать на бензине с помощью восьмицилиндрового мини-двигателя.

На этот раз, энтузиаст решил улучшить собственную реакцию в шутере Counter-Strike 2 и создал для этого экспериментальную систему, похожую на экзоскелет.

По словам блогера, его изобретение сочетает нейромышечную стимуляцию и механическую компенсацию движений, что позволяет существенно сократить время реакции. В частности ему удалось улучшить собственный показатель на 63%.

Если оперировать цифрами, то при использовании "гаджета", реакция пользователя может составлять 38-40 мс против 180-220 мс у рядовых игроков.

Полное видео блогера: смотрите ролик

Благодаря инновационной технологии Basically Homeless установил мировой рекорд на популярной тренировочной платформе Aim Lab, которая помогает развивать реакцию и навыки прицеливания.

Хотя блогер сразу отметил, что не имеет целью продавать свое изобретение и задумал его исключительно как эксперимент для видео, среди фанатов киберспорта уже начались горячие дискуссии о будущем индустрии.

