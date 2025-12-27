Швидкість реакції є одним з основних елементів успіху в усіх змагальних шутерах, зокрема й у CS 2. Відомий ютубер вирішив спробувати покращити власний показник за допомоги екзоскелета й результат перевершив очікування, інформує 24 Канал з посиланням на Sports.ua.

Цікаво Українець потрапив до 20 найкращих гравців світу з Counter-Strike 2

Майбутнє індустрії – це екзоскелети для кіберспортсменів?

Техноблогер Basically Homeless заробив собі славу на YouTube різними цікавими експериментами та чудернацькими винаходами.

Наприклад, якось він змусив геймерський ПК літати як дрон, а іншого разу – працювати на бензині за допомоги восьмициліндрового мінідвигуна.

Цього разу, ентузіаст вирішив покращити власну реакцію у шутері Counter-Strike 2 та створив для цього експериментальну систему, схожу на екзоскелет.

За словами блогера, його винахід поєднує нейром'язову стимуляцію та механічну компенсацію рухів, що дозволяє суттєво скоротити час реакції. Зокрема йому вдалося покращити власний показник на 63%.

Якщо оперувати цифрами, то за використання "ґаджету", реакція користувача може становити 38-40 мс проти 180-220 мс у пересічних гравців.

Повне відео блогера: дивіться ролик

Завдяки інноваційній технології Basically Homeless встановив світовий рекорд на популярній тренувальній платформі Aim Lab, яка допомагає розвивати реакцію та навички прицілювання.

Хоча блогер одразу наголосив, що не має на меті продавати свій винахід та задумав його виключно як експеримент для відео, серед фанатів кіберспорту вже почалися гарячі дискусії про майбутнє індустрії.

Цікаві новини зі світу Counter-Strike 2: